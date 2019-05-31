В рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по футболу в Польше сборная Норвегии обыграла команду Гондураса со счетом 12:0.

9 мячей из 12 забил один футболист — нападающий австрийского «Зальцбурга» Эрлинг Холанд. Благодаря такой результативности норвежец побил рекорд бразильца Адаилтона, который в 1997 году забил 6 голов сборной Южной Кореи.

Напомним, 30 августа в рамках квалификационного матча Лиги Европы между норвежским «Мельде» и петербургским «Зенитом» Холанд забил победный гол, а команда под руководством Уле-Гуннара Сульшера выиграла со счетом 2:1.

Футболист перешел в австрийский «Ред Булл» за пять миллионов евро, за новую команду он пока провел только две встречи и отличился одним мячом.