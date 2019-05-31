«Зенит» не рассматривает вариант возвращения в Петербург центрового «Орландо» Тимофея Мозгова. Генеральный директор петербургского клуба Александр Церковный рассказал Nevasport о приоритетах селекции петербуржского клуба в это межсезонье.

«О приглашении Мозгова даже как-то и не думал. Но вы слышали мнение тренера о высоких игроках — им тяжело защищаться против маленьких в его концепции игры. В той модели защиты, которую строит Плаза, игроку с таким ростом и размерами приходится сложно. А против некоторых соперников и вовсе невозможно.

Здесь зависит от стиля, который у нас будет. Мозгова многие менеджеры клубов хотели бы у себя видеть. Другой вопрос, что подбор исполнителей — это еще не главное. Давайте посмотрим, что с нашим тренером удаться построить. Сейчас мы будем делать тренерскую команду — с точки зрения подбора игроков. Каждый из ребят, кого мы сейчас рассматриваем в свой состав, четко обоснован со всех сторон. Начиная от позиции, заканчивая его возможностями. И все в той тренерской концепции, которую видит наш главный тренер.

Мы сделаем максимум, чтобы у нас была идеальная команда именно под тренера. То, что у нас тренер может построить игру даже без своих исполнителей — это большой плюс. Теперь посмотрим, что Джоан Плаза покажет с составом, который он хочет видеть. Часть игроков будут те, с которыми Плаза уже работал. Против кого он играл. Новички будут теми, кого тренер хорошо знает.

Для нас с точки зрения переговоров плюсом является то, что у многих игроков есть желание поработать с Плазой. Он очень помогает игрокам развиваться. Думаю, вы видели преображение наших игроков. Надеюсь всех приятно удивил тот факт, что он доверяет молодым игрокам. Те же Илья Усольцев и Иван Балашев — это ребята, которые еще недавно выступали за фарм», — сказал Церковный.

Отметим, что несмотря на то, что состав «Зенита» может сильно обновиться, Джоан Плаза рассчитывает сохранить костяк нынешнего состав на будущий сезон.