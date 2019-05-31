Заслуженный тренер России Владимир Вильде ушел из жизни 31 мая в возрасте 75 лет.

Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Владимира Вильде», — гласит сообщение на официальном сайте.

Отметим, Владимир Вильде начал работать тренером в СДЮШОР «Смена» в 1968, с самого начала основания школы. Среди его воспитанников значатся чемпионы Европы среди юношей — это Олег Саленко, Ян Бобровский и Павел Мочалин. Кроме того, он взрастил а пятерых чемпионов и призеров первенства России по футболу в составе «Зенита»: Владимир Клементьев, Игорь Яковлев, Борис Чухлов, Александр Захариков и Вячеслав Малафеев.

Последние годы Владимир Вильде был сотрудником филиала «Газпром»-Академии в Московском районе Петербурга, где работал в качестве координатора.

Прощание с тренером пройдет 3 июня в 11:00 «Газпром»-Академии «Зенита».