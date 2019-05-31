Журналист ARD Хайо Зеппельт написал в Twitter, что итальянский биатлон оказался вовлечен в допинг-скандал с применением переливания крови. Также появился еще один подозреваемый в связях с врачом из Эрфурта Марком Шмидтом.

Зеппельт ссылается на антидопинговый отдел ARD.

Первый громкий скандал с участием Шмидта произошел во время лыжного чемпионата мира в Зеефельде. Полиция задержала пятерых лыжников по подозрению в использовании допинга и переливании крови. В число обвиняемых вошли казахстанец Алексей Полторанин, австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Хауке попался с поличным.

По информации Зеппельта, за каждую процедуры с применением запрещенных веществ Шмидт брал от четырех до двенадцати тысяч долларов.

Всего услугами доктора начиная с конца 2011 года пользовались не меньше 21 спортсмена, которые являлись представителями восьми европейских наций и пяти видов спорта — трех зимних и двух летних. Журналист отметил, что допинговая сеть работала даже во время зимних Олимпийских игр в Корее.