Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что уже на следующем этапе чемпионата мира 7-9 июня команда стартует с новыми моторами.

«Я знаю, что ребята на базе работают над обновлениями. Мы, скорее всего, получим новые моторы к следующему этапу, чтобы прогрессировали не только мы, но и машина», — рассказал гонщик.

Напомним, Хэмилтон финишировал первым на Гран-при Монако в Монте-Карло, вторым стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третьим — напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Ранее звезда предложил внести коррективы в концепцию проведения чемпионата. В частности, уже к 2021 году, по мнению гонщика, можно сделать куда менее мощным усилитель руля. Тогда спортсменам придется быть более физически сильными.

Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.