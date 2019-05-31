Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет капитаном национальной команды в матчах против Сан-Марино и Кипра.

По словам Черчесова, которые приводит «Спорт-Экспресс», Дзюба останется капитаном, в сборной никаких изменений в этом плане нет.

Напомним, ближайшие встречи сборная России проведет против национальных команд Сан-Марино и Кипра. Первый матч состоится в Саранске 8 июня, встреча с Кипром будет сыграна 11 июня в Нижнем Новгороде.

Пока после двух туров россияне с 3 очками делят второе место с Казахстаном, Кипром и Шотландией. Лидирует Бельгией с 6 очками.

Ранее международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг команд. По состоянию на 4 апреля сборная России занимает 46-е место: это на четыре строчки выше, чем было ранее.