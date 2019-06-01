Две российских теннисистки и один теннисист продолжат в субботу борьбу на парижском турнире «Ролан Гаррос».

Анна Блинкова, одержавшая победу во втором круге над француженкой Каролин Гарсией со счётом 1:6, 6:4, 6:4, встретится с американкой Мэдисон Кис, обыгравшей представительницу Австралии Присциллу Хон.

Екатерина Александрова выиграла матч второго круга у представительницы Австралии Саманты Стосур. Следующий раунд ей предстоит сыграть против выступающей за Испанию Алёны Большовой-Задойновой.

Карен Хачанов во втором круге ожидаемо взял верх над французом Грегуаром Баррера и готовится к новому сопернику — словаку Мартину Клижану.

Дарья Касаткина вылетела из турнира после поражения от пуэрториканки Моники Пуиг.