Гендиректор «Зенита» Александр Церковный высоко отозвался о работе, которую проделал главный тренер «Зенита» Джоан Плаза, возглавивший клуб по ходу сезона.

«Мы знали, кого приглашать. С точки зрения тренера — нам нужен был именно Плаза. Любой результат дает система. Чтобы создать систему нужно время. На это способен тренер такого уровня, как Плаза, с тем подходом, который у него есть. Все великие тренеры именно системные — Плаза из таких. Он видит систему во всем. Человек, который выстраивает вертикаль. Это и хочет сделать «Зенит».

Очень много было критики было в отношении руководства клуба. Но тот результат, с которым мы закончили сезон, показывает, что все было сделано правильно. В плей-офф мы увидели другую команду — это было неслучайно. Это работа тренерского штаба на протяжении четырех месяцев.

Та работа, которую мы сейчас совместно с тренерским штабом проведем, во многом покажет, чего мы достигнем в следующем сезоне», — отметил Церковный в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Напомним, что Плаза заменил Василия Карасева в декабре прошлого года.