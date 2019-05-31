Японская теннисистка Наоми Осака останется на первой строчке в мировом рейтинге по итогам «Ролан Гаррос».

Так произойдет по той причине, что все прямые конкурентки японки за первое место в списке WTA уже вылетели из плей-офф Открытого чемпионата Франции. Так, представительница Чехии Петра Квитова снялась до начала турнира, а голландка Кики Бертенс — во время матча второго круга. Ангелик Кербер из Германии в первом круге потрепела поражение от россиянки Анастасии Потаповой, а чешская теннисистка Каролина Плишкова проиграла в третьем круге.

Наоми Осака забралась на первую строчку рейтинга после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии в начале зимы 2019 года. В третьем круге «Ролан Гаррос» японка сыграет против чешки Катерины Синяковой.