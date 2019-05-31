В Мадриде за титул победителя Лиги Чемпионов сыграют две английские команды — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Встреча начнется в 22.00.

«Тоттенхэм» в 1/8 финала прошел дортмундскую «Боруссию» (3:0 дома и 1:0 в гостях). Затем в четвертьфинале «шпоры» справились с «Манчестер Сити» (1:0 дома и 3:4 в гостях), пройдя в полуфинал лишь за счет выездных голов и с помощью VAR. В полуфинале подопечные Почеттино смогли выиграть у «Аякса», проиграв первый матч дома 0:1. Во второй игре английский клуб пропустил до перерыва дважды, забил три во втором тайме и снова прошел дальше благодаря голам на выезде.

«Ливерпуль» в 1/8 финала выбил из борьбы мюнхенскую «Баварию» — сыграл дома 0:0, а на выезде выиграв 3:1. В четвертьфинале «Ливерпуль» прошел «Порту», победив со счетом 2:0 дома и разгромил «львов» в Лиссабоне 4:1. В полуфинале «Ливерпуль» превзошел «Барселону», проиграв первый матч каталонцам со счетом 0:3.

Букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю», считая, что титул выиграет команда Юргена Клоппа.