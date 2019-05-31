Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев сравнил тренеров ЦСКА и «Зенита», с которыми работал в «Уфе».

По словам Дивеева, характеры у Виктора Гончаренко и Сергея Семака совсем разные.

«Семак подобрее, что ли, хотя может я просто не слышал его крика», — рассказал 19-летний футболист в интервью МатчТВ.

«Сергей Богданыч вообще не матерится. Однажды и я попал на его знаменитый штраф. Четыре раза подряд зашел в квадрат — такой эмоциональный всплеск был, все из меня вышло. Но после тренировки ко мне подошел Вил [Вильям Оливейра]: «Ладно, на этот раз прощаем. Но больше не матерись». Сумму штрафа так и не узнал», — добавил Дивеев.

Об официальном соглашении ЦСКА с Дивеевым стало известно в пятницу. Оно заключено на пять лет — до сезона 2023/2024 года. Защитник приглянулся главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко своими не по годам уверенными действиями в центре обороны.

В матчах ЦСКА в РПЛ Дивеев выходил на поле 12 раз, из которых 11 появлялся в стартовом составе. На его счету один гол и три желтые карточки. Дивеев был одним из трех центральных защитников ЦСКА вместе с Бекао и Магнуссоном.