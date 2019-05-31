Новая многодневка, вошедшая в календарь лыжного сезона-2019/20, обещает стать интересным опытом для большинства спортсменов.

Как пишет NRK, между городами Швеции и Норвегии, где она будет проходить — Эстерсундом, Оре, Мерокере и Тронхеймом — лыжники будут обязаны передвигаться на особом поезде – иначе спортсмена не допустят к следующей гонке. В поезде даже пройдёт одна из пресс-конференций.

38-километровая гонка из Сторлина (Швеция) до Мерокера (Норвегия) пройдёт из точки в точку в горной местности. Лыжникам придется везти с собой питание в рюкзаке или на поясе. Только через 22 километра после начала гонки можно будет получить какое-то питание.

С 21 июня по 10 июля лыжная сборная России будет тренироваться в Италии на высокогорье.