Начало лета ознаменуется множеством интересных спортивных соревнований — Европейские игры, «Ролан Гаррос», финал Лиги чемпионов и не только. Nevasport предлагает ознакомиться со списком событий ближайшего месяца, которые нельзя пропустить.

Финал Лиги чемпионов

1 июня, Мадрид

Первым крупным событием лета станет финал Лиги чемпионов — он пройдёт уже 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». В главном матче сезона встретятся две английские команды — «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». В полуфинальной стадии «Тоттенхэм» выбил из борьбы голландский «Аякс», а «Ливерпулю» удалось не пустить в решающую стадию «Барселону» с Лионелем Месси.

Теннис, «Ролан Гаррос»

Продолжается один четырех турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Несмотря на то, что стартовая часть соревнований прошла в мае, в июне зрителей ждут самые интересные решающие поединки. Финальные матчи состоятся 8 и 9 июня. Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли и директор турнира Ги Форже заявили об увеличении призового фонда турнира (он пройдет в 89-й раз в истории) на 8% в сравнении с 2018-м. Победители турнира у мужчин и женщин получат 2,3 млн евро призовых, финалисты — 1,18 млн евро.

Хоккей, финал Кубка Стэнли

Подходит к концу сезон в Национальной хоккейной лиге — команды завершают борьбу за Кубок Стэнли. В финале играют «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз», за который выступает российский форвард Владимир Тарасенко. Соперники уже сыграли два матча и одержали по одной победе. Следующие игры состоятся 2 и 6 июня.

II Европейские игры

21 — 30 июня, Минск

21 июня в столице Белоруссии стартует II Европейские игры. Соревнования в 15 видах спорта, 8 из которых станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, пройдут на 12 спортивных объектах Минска. Мультиспортивный форум начнется с торжественной церемонии открытия, которую ждут и будут смотреть во всем мире. 21 июня стадион «Динамо» примет более 22 тысяч зрителей. Церемония открытия – это шоу, которое больше никогда не повторится. Сценарий, декорации, сложные хореографические постановки, музыкальные номера и многие другие творческие решения – все это создается специально для минской церемонии.

Футбол, отборочные матч Чемпионата Европы -2020

Сборная России по футболу проведет два отборочных матча к чемпионату Европы 2020 года. На данный момент команда проводит учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорсе, который стартовал 30 мая. В отборе на Евро команде Станислава Черчесова предстоит сыграть со сборными Кипра и Сан-Марино. Матч между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, затем команда отправится в Нижний Новгород, где 11 июня сыграет с Кипром.

Формула-1, серия Гран-при

7-9 июня, Канада

21-23 июня, Франция

28-30 июня, Австрия

В самом разгаре сезон в «королевских гонках» — Формуле-1. В июне пройдут сразу три этапа Гран-при — в Канаде, Франции и Австрии. На данный момент в личном зачете пилотов лидируют два представителя «Мерседеса» — Льюс Хэмилтон и Валттери Боттас, замыкает тройку Себастьян Феттель из «Феррари». Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», идёт 12-м с 9 набранными очками. Квяту, наконец, удалось справиться с преследовавшими его неудачами, поэтому можно рассчитывать, что в июне он сможет добавить в свою копилку ещё несколько очков.

Баскетбол, Единая лига ВТБ, финал

Приблизился к своему завершению и баскетбольный сезон в России — в июне состоится финал Единой лиги ВТБ. Участники уже известны — ими стали подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. В полуфинальной стадии армейцам удалось выбить из борьбы петербургский «Зенит», а «Химки» преодолели казанский УНИКС. Финальная серия будет длиться до трёх побед: матчи состоятся 5-го, 7-го и 10-го июня. Если для выявления победителя этого окажется недостаточно, дополнительные матчи пройдут 12-го и 15-го июня. Стартует серия в Москве на домашней арене ЦСКА.

Волейбол, Лига наций

В конце мая стартовала волейбольная Лига наций, которая продолжится в июне. В самом начале турнира сборная России сыграла с командой Франции, впереди её ждут поединки с Сербией и Японией. Затем, во втором туре соревнований, который пройдёт с 7 по 9 июня, Россия сыграет с США, Португалией и Италией. Соперниками по третьему туру станут Польша, Иран и Канада. В четвертом туре России предстоит сразиться с Германией, Болгарией и Бразилией, в пятом — с Австралией, Аргентиной и Китаем.

Волейбол, Лига наций, женщины

Женская Лига наций стартовала раньше мужской, но также будет длиться большую часть июня. Россиянки уже сыграли первые два тура, а в третьем им предстоит встретиться с Сербией, Польшей и Больгией. Соперниками по четвертому туру станут Болгария, Италия и Корея, по пятому — Таиланд, Нидерланды и США