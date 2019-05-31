Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов рассказал о подготовке к отборочным матчам Чемпионата Европы-2020.

Игрок отметил, что все футболисты сборной находятся в рабочем режиме и не расслабляются, чтобы в предстоящих матчах порадовать болельщиков и забить побольше мячей.

Чалов добавил, что ему нравится находиться в расположении национальной команды. «С каждым разом всё больше чувствую себя как дома в сборной», — заявил футболист, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, сбор национальной команды стартовал 30 мая в подмосковном Новогорске. Матч между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, затем команда отправится в Нижний Новгород, где 11 июня сыграет с Кипром.