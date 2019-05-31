Российская теннисистка Анна Блинкова узнала имя соперницы по третьему кругу турнира «Ролан Гаррос» — ей стала американка Мэдисон Кис. В матче второго круга Кис обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон. Игра продлилась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 7:5, 5:7, 6:3.

За время матча американка пятнадцать раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Её соперница сделала три эйса, пять двойных ошибок и три брейка.

Блинкова в матче второго круга выбила из борьбы француженку Каролин Гарсию.

Напомним, действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является представительница Румынии Симона Халеп. В финале прошлого года она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.