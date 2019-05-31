Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвёртый круг турнира «Ролан Гаррос». Спортсменка встречалась с представительницей Эстонии Кейе Канепи и потерпела поражение со счётом 6:4, 3:6, 0:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут, за это время Кудерметова шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. Её соперница записала на свой счёт шесть эйсов, четыре двойные ошибки и шесть брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований эстонке предстоит поспорить с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Напомним, ранее стало известно, что соперницей россиянки Анны Блинковой по третьему кругу стала американка Мэдисон Кис.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является представительница Румынии Симона Халеп.