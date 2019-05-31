Десятилетний ученик группы Этери Тутберидзе Николай Колесников показал исполнение четверного тулупа. Фигурист продемонстрировал прыжок не на льду, а на пляже — на данный момент спортсмен находится в отпуске перед началом подготовки к новому сезону.

Напомним, ранее Колесников уже продемонстрировал исполнение сложного прыжка на пляже: он показал владение тройным акселем.

Колесников известен зрителям своим участием в телевизионном шоу «Ледниковый период. Дети». Фигурист дошёл до финала, который состоится в воскресенье в 16:50. Колесников одержал победу на предыдущем этапе проекта, а также успешно выступал и ранее.

В шоу фигурист представляет команду Ильи Авербуха.