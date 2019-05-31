Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин поздравил с днём рождения своего сына Никиту.

на своей странице в «Инстаграме» хоккеист опубликовал забавное фото с сыном. Сам спортсмен взял соску и улёгся с ней в кровать, с публикацию сопроводил шуточной подписью «Кому сегодня 3 года?».

Напомним, Малкин входил в состав сборной России на чемпионат мира 2019 года и стал бронзовым призёром турнира. В матче за третьей место сборная России обыграла Чехию. Выйти в финал команде Ильи Воробьёва помешала сборная Финляндии, в полуфинале одержавшая победу со счётом 1:0.

На клубном уровне Малкин защищает цвета «Питсбург Пингвинз» в НХЛ. В нынешнем сезоне команда вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли, что и позволило хоккеисту присоединиться к сборной.