39-й тур чемпионата Англии закончился. Пришла пора сороковому. Но и это не конец: впереди 41-й — Суперкубок Европы, где также встретятся две английские команды. С кем сыграет в августе «Челси» — с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом»? Как раз сегодня это и определится в Мадриде.

«Ливерпуль» фаворит. Просто потому, что это клуб, который за два года стал настоящим суперклубом. Команда выстроена: это показал прошедший чемпионат АПЛ. 97 очков, в очке от титула — это вам не шутки.

На другой стороне «Тоттенхэм» — не выигрывавший обычно ничего и никогда. Но прошедший через столько чудес в этом плей-офф Лиги Чемпионов, что просто диву даешься. «Тоттенхэм» пленил выездные голы, пройдя за счет них «Манчестер Сити» и «Аякс». Но в финале то их не будет.

Это будет заруба на нейтральном поле, в которой, по-хорошему, должен победить «Ливерпуль». Иное представить себе сложно.

«Ливерпуль» намного сильнее по игре и по составу. «Ливерпуль» кипит желанием: не выиграть титул в таком сезоне для команды Клоппа — это будет больно. Но как это часто бывает, в финале победитель выходит из ниоткуда. «Тоттенхэм», уже натворивший чудес в этой Лиге Чемпионов, вполне способен на еще один подвиг.

Нет, простой для «Ливерпуля» победа точно не будет. Но Клопп постарается учесть ошибки прошлогоднего финала. Слово «Мадрид» в любом случае станет особенным для ливерпульских болельщиков. И это будет красиво.

Тут одно из двух: «Ливерпуль» побеждает — уступив мадридской команде год назад, он выигрывает на мадридской земле титул через год. «Ливерпуль» уступает — и тогда Мадрид будет снится всем ливерпульцам в страшных снах.

И Маурисо Почеттино — темный герой. Для него Мадрид ведь тоже непростой. Почеттино — легенда «Эспаньола», тот самый, который из Барселоны. Будет ли он чувствовать себя хозяином в Мадриде?