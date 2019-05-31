Международная федерация лыжного спорта (FIS) внесла изменения в формат престижной многодневнки «Тур де Ски».

Нововведения коснулись заключительной гонки тура.Традиционно финальной гонкой являлся пасьют в гору Альпе де Чермис, однако теперь спортсмены будут уходить на дистанцию с общего старта. Победителя «Тур де Ски» будут определять после финиша всех участников по суммарному времени в генеральной классификации.

По мнению организаторов, нововведение позволит сделать гонку более зрелищной и захватывающей.

Стоит принять во внимание, что нововведение пришлось по душе далеко не всем лыжникам. Например, норвежец Шюр Рёте заявил, что первым подниматься в гору должен победитель многодневки.

Ранее стали известны подробности календаря на новый сезон.