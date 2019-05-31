Защитник футбольного клуба «Краснодар» Сергей Петров может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Как сообщает «Спорт день за днем», руководство сине-бело-голубых рассматривает кандидатуру Петрова для усиления команды в летнее трансферное окно. Действующий контракт спортсмена с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня.

Примечательно, что игрок является воспитанником «Зенита» — он выступал в системе клуба с 15-летнего возраста. С 2008 по 2010 год игрок защищал цвета молодёжного состава «Зенита», в сезоне 2010/11 один раз присутствовал в заявке основной команды на матч Лиги Европы.

После «Зенита» защитник выступал за самарские «Крылья Советов», в составе которых провёл 39 матчей. Затем в 2013 году игрок присоединился к «Краснодару» и на сегодняшний день входит в состав клуба.