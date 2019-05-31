Российский боец Александр Волков поделился видео спарринга с Фёдором Емельяненко, который спортсмены провели в 2009 году.
Волков отметил, что таким образом решил принять участие в «10 Years Challenge». Спортсмен пояснил, что десять лет назад началась его профессиональная карьера. «Так мы начинали свой путь, ни татами, ни стен, ни крыши над головой», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».
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Пятница день спаррингов в нашей команде! ⠀ Пришло моё время поучавствовать в 10 YEARS CHALLENGE. ⠀ 10 лет назад, начало моей профессиональной карьеры, 2009 год. Так мы начинали свой путь, ни татами, ни стен, ни крыши над головой. ⠀ P.S.: Все персонажи вымышленные, любое совпадение с реальными людьми случайно. P.S.:P.S.: Музыкальному треку столько же лет, сколько этой записи #2517 #давайделай ⠀ #10yearschallege #cпарринг #mma #молодость #начало
Напомним, на протяжении своей карьеры 30-летний Волков принял участие в 37-и поединках, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений. 20 побед были одержаны нокаутом.
Волков снялся с турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем, по сообщениям СМИ, бойца беспокоила спина. В файт-карде его заменил другой россиянин Алексей Олейник. В первом же раунде он уступил Оверимутехническим нокаутом.