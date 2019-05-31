Российский боец Александр Волков поделился видео спарринга с Фёдором Емельяненко, который спортсмены провели в 2009 году.

Волков отметил, что таким образом решил принять участие в «10 Years Challenge». Спортсмен пояснил, что десять лет назад началась его профессиональная карьера. «Так мы начинали свой путь, ни татами, ни стен, ни крыши над головой», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, на протяжении своей карьеры 30-летний Волков принял участие в 37-и поединках, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений. 20 побед были одержаны нокаутом.

Волков снялся с турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем, по сообщениям СМИ, бойца беспокоила спина. В файт-карде его заменил другой россиянин Алексей Олейник. В первом же раунде он уступил Оверимутехническим нокаутом.