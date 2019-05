View this post on Instagram

Пятница день спаррингов в нашей команде! ⠀ Пришло моё время поучавствовать в 10 YEARS CHALLENGE. ⠀ 10 лет назад, начало моей профессиональной карьеры, 2009 год. Так мы начинали свой путь, ни татами, ни стен, ни крыши над головой. ⠀ P.S.: Все персонажи вымышленные, любое совпадение с реальными людьми случайно. P.S.:P.S.: Музыкальному треку столько же лет, сколько этой записи #2517 #давайделай ⠀ #10yearschallege #cпарринг #mma #молодость #начало