В Петербург пройдет «Фестиваль скорости», приуроченный к Петербургскому международному экономическому форуму. Событие состоится 7-8 июня. Будет формат парада: многочисленная гоночная техника пройдет в белые ночи по историческому центру города.

В параде будут представлены именитые российские гонщики. Главным лицом станет многократный триумфатор ралли «Дакара» – команда «КАМАЗ-мастер». Также пройдут и другие автомобили. Первый российский спортпрототип команды SMP Racing BR01, болиды Формулы-3, сильнейшие дрифтеры RDS GP, раллийная, ралли-рейдовая и кольцевая техника, а также участники мотопробега Пекин — Санкт-Петербург и другие исторические и уникальные гоночные автомобили.

Для горожан с 21:00 7 июня будет организована зона свободного общения с участниками «Фестиваля скорости ПМЭФ». Затем организованная колонна направится на Стрелку Васильевского острова к Исаакиевскому собору, Дворцовую площадь и Марсово поле. Сам пробег завершится в 2:30 ночи около Медного всадника на Сенатской площади.