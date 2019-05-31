«Вашингтон» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором дает свою оценку видео с участием нападающего команды Евгения Кузнецова.

«Помимо проведения собственной проверки, мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, распространенное в социальных сетях. Хотя мы разочарованы его присутствием на этом видео, мы принимаем его объяснения и извинения за то, что он поставил себя в неудачную ситуацию», — говорит в заявлении.

Сам Кузнецов также опубликовал следующие слова.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов опубликовал следующее заявление:

«Я хотел бы обратиться к видео со мной, которое появилось в интернете в понедельник. Хотя я никогда в своей жизни и карьере не принимал запрещенных веществ, я хотел бы публично извиниться перед клубом — перед моими товарищами по команде, нашими болельщиками и всеми остальными за то, что поставил себя в плохую ситуацию. Это был тяжелый урок для меня», — сказал Кузнецов.

Напомним, что в видео Кузнецов разговаривает с кем-то по интернету, а в кадр попадают две дорожки с белым порошком.