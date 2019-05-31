Российский экс-фигурист, олимпийский чемпион Турина по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился новыми фотографиями из турне по Японии.
В своем «Инстаграме» он выложил фотографию с обладательницей золотой медали олимпийских игр в Пхенчхане Алиной Загитовой. Снимок Плющенко подписал коротко: «С королевой льда Алиной».
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Ранее Загитова выкладывала в своем профиле фотографию с олимпийскими чемпионами Плющенко и Ханю, назвав их королями фигурного катания.
Тур ледовых шоу Fantasy On Ice проходит по четырем городам Японии. Помимо Плющенко и Загитовой в шоу также принимают участие россиянки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.