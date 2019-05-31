Российский экс-фигурист, олимпийский чемпион Турина по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился новыми фотографиями из турне по Японии.

В своем «Инстаграме» он выложил фотографию с обладательницей золотой медали олимпийских игр в Пхенчхане Алиной Загитовой. Снимок Плющенко подписал коротко: «С королевой льда Алиной».

Посмотреть эту публикацию в Instagram With ice Queen Alina @azagitova 🥇🥇👉🏻👈🏻🥇💪🏻 Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 31 Май 2019 в 7:56 PDT

Ранее Загитова выкладывала в своем профиле фотографию с олимпийскими чемпионами Плющенко и Ханю, назвав их королями фигурного катания.

Тур ледовых шоу Fantasy On Ice проходит по четырем городам Японии. Помимо Плющенко и Загитовой в шоу также принимают участие россиянки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.