Российский нападающий «Зенита» и национальной сборной Артем Дзюба рассказал о том, как он относится к сериалу «Игра Престолов».

В эфире шоу на Первом канале «Вечерний Ургант» Дзюба заявил, что плакал при просмотре последнего сезона сериала. «Так ужасно всё испортить… Я плакал, плакал, плакал — и тут он закончился», — рассказал футболист, добавив, что сюжетный поворот с Королем Ночи стал для него шоком.

«Это то же самое, как если бы вы, Иван, обыграли меня в футбол или я обыграл в большой теннис Федерера. Это ненормально», — заявил Дзюба, добавив, что сезон получился безобразным.

По мнению Дзюбы, он ощущает себя Артемом Сноу. «Начинающий бастард в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу, и вернувшийся в Питер Королём Севера», — заключил Дзюба.