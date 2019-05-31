Национальная хоккейная лига сделала официальное заявление после окончания расследования по скандальному видео с участием нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

На официальном сайте лиги появилось обращение, в котором представители НХЛ заявляют о тщательном изучении ситуации, связанной с возникновением видеоролика. «Наше изучение вопроса, помимо установления всех фактов, включало в себя диалог с самим Кузнецовым«, — гласит заявление, также представители НХЛ утверждают, что не одобряют и не приветствуют решения, которые хоккеист принял в тот вечер.

Поскольку ответ Кузнецова совпадает с теми данными, которые имеются у лиги, сомнений в честности хоккеиста нет и вопрос считается закрытым.

Напомним, после окончания чемпионата мира по хоккею в сети появилось видео, на котором Евгений Кузнецов сидит напротив странного белого порошка.