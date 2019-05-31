Российская экс-фигуристка Полина Цурская, тренировавшаяся у Этери Тутберидзе, рассказала, кого поддерживала в прошлом сезоне и как отнеслась к победе Алины Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме.

Цурская рассказала в интервью порталу Р-Спорт, что последний год смотрела, как выступают только те фигуристки, за которых она болеет и переживает. «Маша Сотскова, Женя Медведева, Анечка Щербакова, Алена Косторная – в основном это те, с кем я когда-то общалась и дружила», — заявила бывшая фигуристка.

По словам Цурской, она была очень рада за Алину Загитову на чемпионате мира. «Сами ее прокаты не смотрела. Точно так же я не слишком любила пересматривать свои прокаты», — заявила спортсменка.

Напомним, Полина Цурская сегодня объявила о том, что завершает карьеру.