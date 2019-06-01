Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин считает, что в решающем матче Лиги Чемпионов «Ливерпуль» не оставит шансов «Тоттенхэму». Свой прогноз легенда «Зенита» дал в инстаграме.

«Кто отпразднует победу в Мадриде? Болельщики «Ливерпуля». Потому что команда Юргена Клоппа победит в финале Лиги чемпионов. Шансы «Тоттенхэма»? Очень маленькие. То, что сделал «Ливерпуль» в полуфинале, должно воздасться. Думаю, «Ливерпуль» будет больше владеть мячом и первым забьёт», — отметил Аршавин в сторис.

Напомним, что Аршавин недавно комментировал другой финальный матч — Лиги Европы. В нем также встречались английские команды — «Челси» разгромил «Арсенал» 4:1. Аршавин комментировал в паре с Тимуром Журавелем.

Встреча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» пройдет сегодня. Игра на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде начнется в 22.00.