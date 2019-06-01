Национальная сборная России сыграла первый матч в Лиге наций. В ранге победителя турнира команда Туомаса Саммельвуо уступила сборной Франции со счетом 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25).

В первых двух сетах тренер-дебютант использовал в основе других дебютантов Ивана Яковлева и Ярослава Подлесных. Один из лидеров российской команды Дмитрия Волков появился на площадке только в третьем сете. Самым результативным в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 20 очков. Виктор Полетаев добавил 15 очков.

По ходу игры Саммельвуо сменил связующего: вместо Игоря Кобзаря во второй партии вышел Дмитрий Ковалев.

Следующий матч сборная России проведет сегодня. Соперником команды Саммельвуо будет Япония. Матч начнется в 17.00.