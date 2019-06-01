Форвард «Зенита» Артем Дзюба сходил в передачу «Вечерний Ургант» на Первый канал. В ходе разговора с Иваном Ургантом Дзюба рассказал случай, который произошел перед первым матчем сборной России на ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Накануне игры команда ехала на автобусе по Москве. Одна женщина лет 40 развернулась к команде попой и спустила джинсы.

«Показала нам всё отношение к нашему футболу. Как я понял, что ей именно около 40 лет? Морщинистая попка была», — сказал Дзюба.

Также российский нападающий рассказал о том, как он относится к сериалу «Игра Престолов», назвав себя бастардом из Томска.