Московское Динамо» приобрело 20-летнего полузащитника Себастьяна Шимански. Соглашение с поляком рассчитано на пять лет.Атакующий полузащитник находится в расположении сборной Польши, после присоединится к бело-голубым.

Сумма трансфера составила рекордные для «Легии» 5,5 млн евро. Шимански выступал за первую команду «Легии» с сезона 2016/17. В минувшем сезон он сыграл польский клуб 34 матча в чемпионате Польши, забил два гола и отдал шесть передач.

Своим трансфером Шимански может поставить рекорд чемпионата Польши, поскольку по условию соглашения между клубами сумма трансфера может вырасти до 7 миллионов. Шимански в прошлом году интересовался ЦСКА, но клубы не договорились по сумме трансфера.