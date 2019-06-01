Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сфотографировался с олимпийской чемпионкой Пхенчана Алиной Загитовой. Плющенко выложил фотографию в инстаграм.

«С королевой льда Алиной Загитовой», — подписал фото Плющенко.

Напомним, что Плющенко и Загитова вместе принимают участие в ледовом шоу в Японии, которое называется «Fantasy on ice».

Недавно Загитова также назвала Плющенко и японского фигуриста Ханю королями фигурного катания.

Шоу Fantasy on Ice запланированы в четырех городах Японии: Макухари, Сетаи, Кобе и Тойама. Помимо Загитовой в постановках также примут участие российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.