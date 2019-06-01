Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сделала изменения в формате проведения «Тур де Ски». Теперь заключительная гонка многодневки — не гонка преследования в гору Альпе де Чермис, а масс-старт.

Победитель общего зачета «Тур де Ски» будет определяться после финиша всех участников в гору и подсчета итогового времени. Ранее победителем был тот, кто первым поднимался на вершину горы. Кроме того, утверждено еще одно изменение — между спринтерскими гонками «Тур де Ски» будет перерыв в неделю.

Эти изменения направлены на увеличение популярности «Тур де Ски». Данный формат проще для телевидения и болельщиков. Также изменения помогут избежать досрочного завершения некоторыми лыжниками этой многодневки.