Лучший игрок минувшего клубного сезона капитан сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил неудачу своей сборной на чемпионате мира в России. По словам футболиста, многое могло быть по-другому.

«Наше пребывание в России было тяжелым. Чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах, но предпочитаю не говорить об этом», — цитирует Месси Mirror.

Месси отметил, что если бы он реализовал пенальти в первом матче с Исландией, то мог бы все изменить.

В первом матче ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией. На 64-й минуте Месси мог вывести свою команду вперед, но не сумел реализовать пенальти. В итоге, групповой этап аргентинская сборная завершила на втором месте, пропустив команду Хорватии. Команда Месси попала в 1/8 финала на Францию и вылетела из турнира.