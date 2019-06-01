Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выразил доверие главному тренеру команды Валерию Карпину. Российский специалист продолжит работу наставником ростовской команду в будущем сезоне.

По словам Арутюнянца, Карпин имел предложения и мог уйти зимой, но он не хочет уходить.

«У него в ДНК — «Ростов». Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет добиться успехов с этой командой».

Президент считает, что Карпин хочет добиться успехов с этой командой, что это его команда.

Напомним, что «Ростов» под руководством Валерия Карпина в минувшем сезоне РПЛ занял девятое место и вышел в полуфинал Кубка России.