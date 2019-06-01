Звезда «Барселоны» Лионель Месси до сих пор не может понять, почему руководство мадридского «Реала» отпустило из клуба Криштиану Роналду. Напомним, прошлым летом Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 миллонов евро.

Месси задается вопросом, как можно отпустить игрока, который забивает по 50 голов за сезон. Именно с уходом Роналду Месси связывает кризис, который слчился в «Реале»

«Этот кризис настиг бы любую команду, если бы её покинул Криштиану», — приводит слова Месси Marca.

Месси отметил, что испанская примера скучает по Роналду и находит хорошим время, которое было, когда Криштиану играл в Испании. Месси отметил, что тогда они оба стремились к самосовершенствованию из года в год.

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