Форвард ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко поделился впечатление от игры в одном звене с Евгением Малкиным на чемпионате мира в Словакии. В Братиславе мы увидели тройку Григоренко-Малкин-Дадонов.

«С Евгениями приятно играть. Малкин за тебя и сзади отработает, и на бросок выведет. Грех жаловаться», — цитирует Григоренко официальный сайт КХЛ.

Напомним, на чемпионате мира команда Ильи Воробьева заняла третье место. Россия выиграла все матчи на групповом этапе, победила в четвертьфинале со США, однако уступила финнам в полуфинале. Малкин за весь турнир забросил одну шайбу — в ворота сборной Швеции. Григоренко забросил одну из шайбу в матче за 3-е место с Чехией — России победила в матче за бронзу по буллитам.