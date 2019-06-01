«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» на предмет того, чтобы сыграть товарищеский матч в Петербурге. Как сообщает El Mundo Deportivo, петербургский клуб сделал солидное предложение испанскому гранду о проведении встречи. Барселонский клуб всерьез начал рассматривать вариант с поездкой в России.

Уже известна дата возможного матча — 1 августа. Игра должна пройти после возвращения «Барселоны» из азиатского тура, перед игрой за Суперкубок Испании.

Отметим, что обе команды не пересекутся друг с другом на групповом этапе Лиги Чемпионов, поскольку обе попали в первую корзину как чемпионы своих стран.

Напомним, что в марте президенты двух клубов Александр Медведев и Жозеп Бартомеу встречались, чтобы обсудить сотрудничество между двумя академиями.