Руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе со скепсисом приняла новость об измении формата многодневки «Тур де Ски». О том, что вместо финальной гонки преследования в гору Альпе де Чермис будет проводиться масс-старт.

Вяльбе не очень понимает, как лыжники все вместе будут лезть в эту гору, где для обгона не будет пространства.

«Как понимаю, это экспериментально сделали, посмотрим. Если будет явно плохо для спортсменов, то, конечно, на следующий год проводить этого не будут», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Отметим, что теперь спортсмены будут уходить на дистанцию с общего старта. Победителя «Тур де Ски» будут определять после финиша всех участников по суммарному времени в генеральной классификации.