Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев поделился прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». В этой игре голкипер будет болеть за «красных».

«Два английских финала в еврокубках — это круто. В Лиге чемпионов буду болеть за «Ливерпуль». Думаю, они выиграют со счетом 3:0», — приводит слова Лунева Sport24.ru.

Матч двух английских команд между состоится сегодня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в 22.00.

Команды играли между собой 170 раз, из который у «Ливерпуля» 79 побед, 48 побед у «шпор». Матч заканчивался вничью 43 раза.

Большинство экспертов склоняются к победе «Ливерпуля». Так, Андрей Аршавин считает, что у «Тоттенхэма» нет шансов.