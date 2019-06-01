Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о причинах пропуска предсезонного сбора в Белокурихе.

По его словам, Елисееву не очень симпатично это место в Белокурихе, хотя там хорошие люди. Елисеев сказал, что у него есть возможность подойти к сезону в более подходящих условиях. Такой выбор есть, когда идет первый сбор, а далее биатлонист будет работать со всеми. Пропуск сбора согласован с тренерами.

Также Елисеев рассказал об ошибках прошлого сезона.

«Ошибки в этом сезоне были. Но всё же большой отпечаток на этот год сделал прошлый…Естественно, надо подтянуть стрельбу, именно поэтому мы и направимся на первый сбор с отцом. Будем чуть меньше работать в физическом плане, упор на стрельбу», — сказал Елисеев своей группе в ВК.

Недавно Матвей Елисеев рассказал о том, как складываются его отношения с системой допинг-контроля ADAMS, а также о своих пропусках тестов.