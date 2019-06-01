Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выразил желание, чтобы форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн все же сыграл в финале Лиги Чемпионов. Напомним, что англичанин травмирован и не выходил на поле с 9 апреля из-за повреждения лодыжки. Пока неясно, сможет ли Кейн сыграть в Мадриде решающий матч ЛЧ.

Хорошо, когда играешь против лучших из лучших. Кейн — хороший игрок, он доказывает уже много лет. Я хотел бы, чтобы он сыграл», — приводит слова Салаха Daily Mail.

В этом сезоне Кейн забил за «Тоттенхэм» во всех турнирах 24 гола в 39 матчах.

Финал Лиги Чемпионов состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

Большинство экспертов склоняются к победе «Ливерпуля». Например, голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев считает, что «Ливерпуль» одержит крупную победу.