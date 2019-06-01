Российская биатлонистка Евгения Павлова, дебютировавшая в прошлом сезоне на Кубке мира, поделилась впечатлением от выступлений, рассказав о самом сложном.

По ее словам, очень тяжело не видеть родных и близких так долго. Павлова уехала из дома 1 ноября, а приехала только 10 апреля.

«В Новосибирске и вообще в России была только на Новый год – три дня погостила у родственников. Так долго не видеть родных — это, наверное, выбивает больше всего», — сказала Павлова в программе «Вместе» на телеканале «Мир».

Павлова призналась, что пока еще не отошла от тех поездок и переездов, которые у нее были. Ей хочется побыть дома. Но скоро нужно бросаться в бой.

«Уже не будет никаких поблажек, что я новичок, что первый год в сборной. Надо будет стараться, работать, доказывать», — отметила Павлова.

Напомним, что Павлова стала лучшим новичком сезона среди женщин по версии Международного союза биатлонистов.