Представитель тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов. По словам украинца, в матче «Тоттенхэм»-«Ливерпуль» он будет поддерживать вице-чемпионов Англии.

Тимощук отметил, что будет болеть за «Ливерпуль», поскольку там играет его друг Шакири, с которым они пересекались во времена выступления за «Баварию». Украинец отметил, что они переписывались с Шакики за несколько дней до финала. Тимощук пожелал ему удачи.

По словам Тимощука, в финале может произойти все что угодно. Тренер вспомнил финал 2012 года, когда его «Бавария» уступила в решающем матче «Челси». Тимощук отметил, что руководство «Баварии» до сих пор считает, что это самый драматический матч, который они видели в жизни.