Российский фигурист Александр Самарин подвел итоги прошедшего сезона, надеясь, на стабильность в будущем.

Серебряный призёр чемпионата Европы отметил, что сезон получился длинным, а это немного непривычно, поскольку обычно у него сезон заканчивался в середине марта, а тут в марте пришлось держать себя в форме.

«Сезон получился длинным, и это немного непривычно. Обычно у меня он заканчивался в середине марта, а в этот раз пришлось долго держать себя в форме.

«Но это тоже опыт. Думаю, ошибки, которые я допустил на World Team Trophy, отчасти объяснялись незнанием, как распределить свои силы в течение всего сезона, чтобы их хватило от начала до конца», — приводит слова Самарина сайт Федерации фигурного катания.

Самарин отметил, что в дальнейшем отступать не будет. Четверной флип, который он научился делать в минувшем сезоне, он намерен исполнять более стабильно.

Напомним, в минувшем сезоне спортсмен неудачно выступил на этапах Гран-при и не попал в финал серии. На чемпионате России он смог отобраться в состав национальной сборной и выступил на чемпионате Европы, где завоевал серебряную медаль. Затем фигурист стал бронзовым призёром командного чемпионата мира.

Недавно Самарин завершил работу над постановкой новых программ на сезон 2019/20.