Испанский игрок группы атаки Хосе Антонио Рейес погиб в Севилье в результате дорожно-транспортного происшествия. Подробности происшествия не сообщаются.

Рейес начинал карьеру в «Севилье», затем перешел в лондонский «Арсенал», где стал чемпионом Англии. Следом поиграл за «Реал», «Атлетико» и «Севилью».

За это время он пять раз побеждал в Лиге Европы — два раза в составе «Атлетико» и три раза в составе «Севильи».

В 2016 Рейес перешел в «Эспаньол», затем играл за «Кордобу». Его последним клубом была «Эстремадура».

В составе сборной Испании Рейес провел 21 матч и забил четыре гола. В его активе участие в чемпионате мира 2006 года.