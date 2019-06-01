Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что начала пить чай по-английски — с молоком. Эту привычку она приобрела, пожив в Англии, где у спортсменки есть квартира. При этом Свитолина заметила, что на Украине есть только зеленый чай, именно по этой причине она не добавляет чай в молоко.

«А еще я начала пить чай по-английски – с молоком. На Украине мы не добавляем чай в молоко, у нас только есть зеленый».

Свитолина отметила, что всегда с удовольствием возвращается в Англию. Ей нравятся парки, маленькие кафе, приятные люди, атмосфера. Нравится по ним гулять.

Напомним, что в прошлом году украинская теннисистка вышла в финал Итогового турнира WTA, который проходил в Сингапуре.