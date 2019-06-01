Серебряный призёр чемпионата Европы, российский фигурист Александр Самарин рассказал, в чем ему нужно прибавить в следующем сезоне. Фигурист рассчитывает кататься более свободно.

По словам Самарина, сейчас он рискует, чтобы проверить свои силы и возможности. На соревнованиях нужно показывать то, что делаешь на тренировках.

«Хочу научиться получать удовольствие от выступлений. Научиться в хорошем смысле слова раскрепощаться на льду. Со спокойной головой выходить и кататься на стартах. Тогда всё будет так, как мы хотим», — приводит слова Самарина официальный сайт ФФККР.

Самарин считает, что вместе со своей командой еще возьмет свое. Пусть это получится не сразу. В прошлом сезоне Самарин дебютировал на двух чемпионатах мира — личном и командном. Получил огромный опыт. Теперь, по словам спортсмена, нужно немного времени, чтобы освоиться в мировом фигурном катании.