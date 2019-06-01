Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси признан болельщиками лучшим футболистом «Зенита» в мае. В этом месяце он сыграл три матча, забив в них пять мячей. Аргентинец сравнял счет в матче с «Ахматом», а затем отметился дублями в домашних играх с ЦСКА и «Енисеем». Второе место занял центральный защитник Ярослав Ракицкий.

В каждой из трех игр в мате Дриусси был самым бьющим игроком «Зенита», нанеся пять ударов в матче с «Ахматом», три — с ЦСКА, четыре — с «Енисеем»). Также Дриусси занял второе место после Дзюбы по количеству передач в этих матчах.

Напомним, что ранее лучшими игроками «Зенита» помесячно признавались — в августе Артем Дзюба, в сентябре — Дриусси, в октябре — Леандро Паредес, в ноябре — Далер Кузяев, в марте — Сердар Азмун, в апреле — Вильмар Барриос.